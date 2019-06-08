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المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يعترف بماضيه "المؤسف"

السبت 08/يونيو/2019 - 05:23 ص
المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يعترف بماضيه المؤسف
مايكل جوف
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قال مايكل جوف، وهو مرشح بارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه تعاطى الكوكايين ويشعر "بأسف شديد" لتعاطيه في عدة مناسبات.

ونقلت صحيفة ديلي ميل يوم الجمعة عن جوف قوله، إنه تعاطى هذا المخدر في تجمعات اجتماعية عندما كان صحفيا شابا.

وقال "كان ذلك خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد بأنني أتمنى لو لم أفعل ذلك. كان ذلك منذ 20 عاما وبالفعل كان خطأً. لكنني لا أعتقد بأن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية".

ويأتي هذا الكشف في وقت يتسارع فيه السباق على خلافة ماي مع بحث المرشحين أوجه الصواب والخطأ فيما يسمى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

واستقالت ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم يوم الجمعة مما أشعل رسميا منافسة على خلافتها قد تجعل حزبها يتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على المرشحين الإعلان عما إذا كانوا سيخوضون السباق بحلول يوم الاثنين. ويجب أن تكتمل عملية الاختيار بنهاية يوليو.

وقال جوف إنه يأمل أن لا يمنع هذا الكشف تعيينه كرئيس الوزراء المقبل.

وقال "من الواضح أنه سيكون على زملائي في البرلمان وأعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان ينبغي أن أكون زعيما. وأعتقد بأن جميع السياسيين لديهم حياة قبل السياسة".

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