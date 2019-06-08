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توجيه اتهامات لأمريكي بالتآمر لتنفيذ هجوم في ساحة "تايمز سكوير"

السبت 08/يونيو/2019 - 05:09 ص
توجيه اتهامات لأمريكي بالتآمر لتنفيذ هجوم في ساحة تايمز سكوير
المتهم
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قال مسؤولون اتحاديون أمريكيون، إن اتهامات وجهت لرجل من نيويورك بالحصول على أسلحة بصورة غير قانونية فى إطار خطة للهجوم على ساحة تايمز سكوير، التى تعد من أكثر مناطق منهاتن ازدحاما.

وأظهرت عريضة اتهام تم الكشف عنها، أمس الجمعة، فى محكمة بروكلين الاتحادية أن رجلا يدعى عاشق العلم يبلغ من العمر 22 عاما من منطقة جاكسون هايتس فى مقاطعة كوينز اعتقل الخميس الماضى، بعد أن تسلم مسدسين من طراز جلوك 19 من ضباط سريين.

وخلال لقاءات مع عميل اتحادى سرى، عبر الرجل عن تأييده لهجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك ولتنظيم الدولة الإسلامية وفقا لعريضة الاتهام، كما تحدث عن استخدام سترة ناسفة فى تنفيذ هجوم.

وقال ريتشارد دونجيو، ممثل الادعاء الأمريكى الذى قدم مكتبه الاتهامات فى بيان، اشترى عاشق العلم أسلحة غير قانونية فى إطار خطته لقتل ضباط ومدنيين فى هجوم إرهابى على تايمز سكوير.

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