شرط الأهلي لرحيل علي معلول

وضع مسؤولو النادي الأهلي شرطاً وحيداً من أجل الموافقة على رحيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وتلقى علي معلول عرضًا من نادي أهلي جدة السعودي للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.









وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التونسي علي معلول برفضه مجلس إدارة القلعة الحمراء رحيله لأي من الدوريات العربية سواء الدوري السعودي أو غيره.









وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي لمعلول أن الشرط الوحيد لرحيله عن الفريق هو خوض تجربة الاحتراف الخارجي في أوروبا وليس الدوريات العربية.



