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عاجل| "غرامة وحبس".. "التعليم" تحذر طلاب الثانوية العامة بشأن الغش في الامتحانات

السبت 08/يونيو/2019 - 04:38 ص
عاجل| غرامة وحبس.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة بشأن الغش في الامتحانات
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
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ريم محمود
 
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ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي تم اتخاذها للإعداد لعقد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى الأربعاء حتى الأربعاء 3 يوليو 2019.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا حرص الوزارة على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها أمام الرأي العام.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النشرة العامة رقم (1) لسنة 2019 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات.

ونصت الإجراءات على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.

كما نصت الإجراءات على أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

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