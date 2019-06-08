مغني شهير يؤكد براءته من تهم جديدة بالاعتداء الجنسي





أكد المغني الأمريكي آر. كيلي براءته من 11 تهمة جديدة بالاعتداء والتحرش الجنسي أمام محكمة في شيكاجو بعد أن وسع المدعون لائحة الاتهام ضد المغني الفائز بجائزة جرامي والذي تلاحقه اتهامات التحرش منذ عقود.





وتتعلق الاتهامات الجديدة وفقا لوثائق نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة شيكاجو صن-تايمز بمزاعم التحرش بضحية يتراوح عمرها بين 13 و16 عاما. وكشفت هيئة المحلفين في مقاطعة كوك عن الاتهامات الجديدة ضمن لائحة اتهام صدرت الأسبوع الماضي.





ووقعت الجرائم المزعومة بين مايو أيار 2009 ويناير كانون الثاني 2010.





وقد يواجه كيلي (52 عاما) عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما إذا أدين في التهم الجديدة.





وينفي كيلي مزاعم التحرش منذ عقود. وفي 2008 حوكم في اتهامات تتعلق باستغلال أطفال في مواد إباحية لكن المحكمة برأته.



