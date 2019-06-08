بعد ضربة نيمار .. باريس سان جيرمان يوجه ضربة أخرى لبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن وجه له ضربة بتعاقده مع نيمار بسعر خيالي بلغ 222 مليون يورو.









وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن الهولندي ماتياس دي ليخت نجم وقائد آياكس أمستردام بات قريبًا من الإنضمام لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو.









وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن دي ليخت كان قريبًا من الإنضمام إلى برشلونة لاستكمال المشوار مع زميله ومواطنه فرينكي دي يونج الذي أعلن انضمامه للبلوجرانا في يناير الماضي.









وكشفت الصحيفة الفرنسية عن وجود أكثر من عقبة في المفاوضات بين مسئولي برشلونة ودي يونج أبرزها اعتراض إدارة البرسا على نسبة العمولة التي طلبها مينو رايولا وكيل اللاعب البالغة 10 ملايين يورو مقابل إتمام الصفقة.









وأكدت الصحيفة الفرنسية أن رايولا يبحث عن النادي الذي يوفر لدي ليخت راتبًا أكبر كما أن فرص مشاركة دي ليخت أساسيًا تبدو أكبر بقميص سان جيرمان في ظل تقدم تياجو سيلفا في السن، حيث يبلغ 35 عاما وينتهي عقده في صيف 2020 أما برشلونة يبدو أنه لن يتخلى عن خدمات جيرارد بيكي بسهولة.









وأوضحت لو باريزيان أن التعاقد مع ماتياس دي ليخت يقرب البرازيلي ليوناردو من العودة لتولي منصب إداري بالنادي الفرنسي بسبب علاقته القوية بوكيل الأعمال مينو رايولا.









ونوهت الصحيفة الفرنسية أن ضم دي ليخت سيخلفه بعض التعديلات في تشكيلة الفريق أبرزها رحيل البلجيكي توماس مونييه مع انتقال تيلو كيرير لشغل منصب الظهير الأيمن بينما أصبح مصير برسنيل كيمبيمبي غامضا في ظل تواضع مستواه بالموسم الأول بالنسبة للألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق.



