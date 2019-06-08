ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة حول مستقبل رابيو مع باريس سان جيرمان

السبت 08/يونيو/2019 - 04:32 ص
مفاجأة حول مستقبل رابيو مع باريس سان جيرمان
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أعلنت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، مفاجأة بخصوص مستقبل أدريان رابيو، لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي، إن رابيو بقد يستمر مع سان جيرمان، ويوقع على عقد جديد رفقة النادي الباريسي وذلك بعد فترة عدم تفاهم بين الطرفين.

وأكد الموقع الفرنسي أن عودة ليوناردو إلى منصب المدير الرياضي لسان جيرمان قد لعبت دورًا أساسيًا في تغيير وجهة رابيو بعد أن كان قريباً من المغادرة.

وأشار الموقع إلى أن ليوناردو قد تواصل مع والدة رابيو هاتفيًا، وأقنعها بضرورة تغيير نجلها لوجهته والاستمرار مع النادي الباريسي في الفترة الحالية.

ورفض رابيو منذ فترة تجديد عقده مع سان جيرمان الذي ينتهي في شهر يونيو الجاري، وتم حرمانه من المشاركة بقميص الفريق في الفترة الأخيرة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال