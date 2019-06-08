مفاجأة حول مستقبل رابيو مع باريس سان جيرمان

أعلنت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، مفاجأة بخصوص مستقبل أدريان رابيو، لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان.





وقال موقع "le10sport" الفرنسي، إن رابيو بقد يستمر مع سان جيرمان، ويوقع على عقد جديد رفقة النادي الباريسي وذلك بعد فترة عدم تفاهم بين الطرفين.





وأكد الموقع الفرنسي أن عودة ليوناردو إلى منصب المدير الرياضي لسان جيرمان قد لعبت دورًا أساسيًا في تغيير وجهة رابيو بعد أن كان قريباً من المغادرة.





وأشار الموقع إلى أن ليوناردو قد تواصل مع والدة رابيو هاتفيًا، وأقنعها بضرورة تغيير نجلها لوجهته والاستمرار مع النادي الباريسي في الفترة الحالية.





ورفض رابيو منذ فترة تجديد عقده مع سان جيرمان الذي ينتهي في شهر يونيو الجاري، وتم حرمانه من المشاركة بقميص الفريق في الفترة الأخيرة.



