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اليوم.. وفد الجبلاية يعود من فرنسا

السبت 08/يونيو/2019 - 04:21 ص
اليوم.. وفد الجبلاية يعود من فرنسا
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محمد الصو
 
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يعود مساء اليوم وفد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسه هاني أبوريدة، قادما من فرنسا عقب حضور الجمعيه العموميه للفيفا والاجتماع مع المكتب التنفيذي للكاف.


كما حضر وفد الجبلاية، جلسة مع المالاجشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد، عقب الافراج عنه من قبل مكتب مكافحه الفساد.


وبحث الاجتماع أخر استعدادات بطوله الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها بالقاهرة بالفترة من يوم 21يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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