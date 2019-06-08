الكشف عن موعد إعلان العين الإماراتي عن صفقة الموسم

بات نادي العين الإماراتي على بعد خطوات من التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي في الصيف.









ووفقاً لتقارير صحفية إماراتية ، فأن العين اقترب من حسم الصفقة على الرغم من دخول أندية أخرى طرف في الصفقة.





وأكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن إدارة العين تضع اللمسات الأخيرة لحسم صفقة كودجو تمهيداً للاعلان عنها خلال خلال الساعات المقبلة أو في غضون يومين على أقصى تقدير.









وينتهي عقد كودجو البالغ من العمر 27 عامًا بنهاية الموسم الجاري مما يحق له التوقيع والانتقال لأي ناد آخر في صفقة انتقال حر.









وكان كودوجو دخل ضمن اهتمامات إدارتي الأهلي والزمالك مؤخرًا في ظل المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال الموسم المنقضي.









واستطاع كودجو أن يتوج بهداف مسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعدما أحرز 8 أهداف، كما تقاسم المهاجم التوجولي صدارة هدافي الدوري المغربي برصيد 18 هدفًا، ليتساوى مع محسن ياجور لاعب الرجاء البيضاوي.



