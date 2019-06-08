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في ذكرى رحيل نجيب الريحاني.. ما حقيقة إسلامه على يد الشيخ محمد رفعت؟ (فيديو)

السبت 08/يونيو/2019 - 04:05 ص
في ذكرى رحيل نجيب الريحاني.. ما حقيقة إسلامه على يد الشيخ محمد رفعت؟ (فيديو)
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شيماء عطية
 
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تحل اليوم السبت، الذكرى السبعين على رحيل الفنان الكوميدي نجيب الريحاني، والذي وُلد في الحادي والعشرين من يناير ١٨٨٩، في باب الشعرية بالقاهرة، لوالد من أصول عراقية تعود للموصل.


اشتهر بأداء شخصية "كشكش بيه"، التي قدمها على المسرح وشاشة السينما، ومن أشهر أعماله، مسرحيات: "30يوم في السجن"، و"الدلوعة"، و"الدنيا على كف عفريت"، و"إلا خمسة"، وأفلام: "سلامة في خير"، و"ياقوت"، و"أحمر شفايف"، وتزوج مرتين من الفنانة بديعة مصابني ولوسي دي فرناي، التي أنجب منها ابنته الوحيدة جينا.


ورغم أن من المعروف عن الريحاني أنه كان مسيحي سرياني كاثوليكي إلا أن حفيدة الشيخ محمد رفعت، كشفت في حوار سابق مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح"، أن الراحل أسلم في آخر أيامه على يد جدها الشيخ المعروف، والذي كانت تجمعه صداقة قوية بالريحاني، لافتة إلى أن الأخير كان يحب سماع تلاوة جدها للقرآن، ويؤخر فتح الستارة في حال تعارض موعد عرض مسرحياته مع قراءة الشيخ، ويطالبه بترجمة الآيات للفرنسية حتى يفهمها، وكشف الريحاني عن هذه العلاقة في مذاكرته، تحت عنوان "نزهة الحنطور مع الشيخ رفعت"، لكن لم يكشف صراحةً حقيقة إسلامه ويبقى الأمر مجرد أقاويل وروايات متداولة على ألسنة المقربين.

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