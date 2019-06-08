طارق الدالي: طموحي اللعب لمنتخب مصر وأرفض التجنيس وهدفي المشاركة مع الفريق الأول لبرشلونة

"حلمي هو اللعب في صفوف الفريق الأول لبرشلونة" بهذه الكلمات بدأ "طارق الدالي" المحترف المصري في فريق برشلونة الإسباني فرع الولايات المتحدة الأمريكية مواليد 2000 حديثه ل"الفجر الرياضي"، الذي أجري معه حواراً خاص معه يكشف فيه عن مسيرته وعن أحلامه وطموحاته.









في البداية : حدثني عن بدايتك مع كرة القدم؟

أنا مولود في السويس وبدايتى كانت مع نادي منتخب السويس عندما كان عمري 10 سنوات، وبالفعل لعبت هناك حتي أتميت عامي ال 12 ولكني ذهبت بسبب الإهمال في قطاع الناشئين والملاعب سيئة ولا يوجد مقابل مادي ثم ذهبت لأكاديمية جاسكو حتي عامي ال 14 ثم بسبب مشكلة مع الكابتن ذهبت لأمريكا للدراسة ولعبت هناك دوري هواه ثم عدت مصر للنادي الأهلي وعمري 16 عاماً عام 2016 ذهبت للإختبارات وبالفعل تمت التصفية حتي تم إختياري من المدير الفني كابتن أحمد سراج وكنت أسافر يومياً من السويس للقاهرة.









لماذا رحلت عن النادي الأهلي؟

كنت أنتظر القيد لاوقع للأهلي وتغيبت يومين عن المران في الأهلي بسبب ظروف في البيت ولم أستطيع السفر ولكن وقتها الأهلي قال لى شكراً وبالفعل رحلت لنادي النوبة في الدرجة الثالثة.









ولماذا رحلت عن نادي النوبة؟

كنت العب مع الفريق الأول وكانوا اللاعبين لا يحبونني كانوا دائماً يتحدثوا معي إني لاعب صغير وكانت النفسيات والمعاملة ليست جيدة ثم جاء كابتن أحمد عبد الغني لاعب حرس الحدود السابق لتدريب الفريق وبالفعل إهتم بي في النادي.









كيف جاء الأنتقال لبرشلونة؟

خالي تحدث معي أن هنا في أمريكا فرصة لا يمكن تضيعها من يديك وأنا معي جنسية أمريكية وكان هناك إختبارات لفرع برشلونة في الولايات المتحدة وبالفعل نجحت في الإختبارات ولعبت مع الفريق، وبالفعل دخلت المنظومة بشكل جيد بسبب إني أجيد اللغة الإنجليزية وإنى عيشت في أمريكا من قبل.









كيف رأيت دعوة المنتخب الأولمبي منذ فترة للاعبين المحترفين؟

أري أن الأمر كان غير جيد لأن المنتخب إذا قام بالبحث عن اللاعبين المحترفين هيلاقي لاعبين كثيرة، وهناك بالفعل عمر ياسين يلعب في باريس سان چيرمان ولكن دعوة عبر الفيس بوك أعتقد كان أمر غير جيد.









كيف تري فرص مصر في الفوز كأس الأمم الأفريقية؟

أري أن كوتديفوار والجزائر من الممكن أن يفوزوا بكأس الأمم الإفريقية ولكن مصر فرصتها صعبة.









من مثلك الأعلي عالمياً ومحلياً؟

محلياً مثلي الأعلي محمد أبوتريكة بينما عالمياً رونالدينيو.









كيف تري فرص محمد صلاح في الكرة الذهبية؟

أري أن ميسي هو من سيحصل علي لقب أفضل لاعب في العالم هي جائزة فردية، بينما محمد صلاح لو كان عمل الموسم الماضي بدلاً من الحالي كان فاز بالكرة الذهبية.









من المدرب المصري ومن المدرب الأوروبي التي تتمني التدريب معهم؟

أتمني التدريب تحت قيادة حسام حسن لأنه مدرب يزرع الحماس بين اللاعبين ويعتمد علي اللاعبين الشباب، بينما أوروبياً أتمني التدريب تحت قيادة دييجو سيميوني بسبب حماسه وأيضاً طريقة لعبه التى تعتمد علي المساحات أنا أحب ذلك.









ماهي فرصك في الإنتقال لبرشلونة في فرع إسبانيا؟

هم يختاروا كل نهاية موسم لاعب وأنا هذا العام أحرزت 10 أهداف وصنعت 10 أهداف وكان من وجهة نظري كنت متوسط هذا الموسم لأن هداف الفريق أحرز 25 هدف وأنا طموحي دائماً لقب الهداف.









ما هي طموحاتك الفترة القادمة؟

طموحي اللعب مع منتخب مصر وطبعاً اللعب في أوروبا حتي لو إنتقلت للدوري المصري الفترة القادمة سيكون طموحي الخروج لأوروبا بعد إكتساب الخبرات.









هل تتلقي عروض من مصر؟

نعم مع وكيلي أكثر من عرض ولكن حتي الأن لم أستقر علي العودة أم لا.









هل إذا عرض عليك الأهلي أو الزمالك ماذا تفضل؟

لا لن أوافق أنا لن أذهب إلي الأهلي والزمالك سوي للعب وأنا إذا ذهبت سأصبح مثل أى لاعب لم يلعب معهم فأنا سأختار الناذي الذي سأشارك معهم.









هل عرض عليك التجنيس واللعب لمنتخب أخر؟

لا وإذا تلقيت سأرفض ذلك أنا أريد اللعب لمنتخب مصر.









من أفضل لاعب في الذوري المصري؟

كينو لاعب بيراميذز وعلي معلول لاعب الأهلي وعبدالله جمعه لاعب الزمالك.



