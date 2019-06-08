"الجبالي" يتهمها بالخيانة.. و"رحمة بوعلي": مش أنا اللي خنت (فيديو)





طرحت شركة زايد ميديا برومو عددًا من أغاني النسخة الأولى من ألبوم عرب زايد والذي يضم عدد من المواهب العربية والنجم التونسي محمد الجبالي، وتضمنت فكرة الألبوم على نوع جديد هو أن تكون كلمات الأغاني في مواجهة بعضها يغني كل فنان أغنية ويرد الآخر عليها بالكلمات.





ومع طرح البروموهات كانت المفاجأة بتوبيخ الجبالي لمن خانته قائلا: "إنسانه خوانه ولا حتى انسانة بتحبي تتذلي للكل مش ليا".





والمفاجأة كانت برد المطربة التونسية رحمة بوعلي، المتعاقدة مع الشركة بأغنيتها في نفس الألبوم بعنوان "صاحبك خان" وكلماتها هي: "صاحبك خان جاي حاببني أنا جاي طمعان ننسى حبنا مهما يقول اوعى مرة كلامه الكدب يأثر فيك".



