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عاجل.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم موقف استكمال الدوري

السبت 08/يونيو/2019 - 03:05 ص
عاجل.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم موقف استكمال الدوري
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعا في الخامسة من عصر اليوم السبت في الجزيرة لمناقشة استكمال بطولة الدوري.


وأرسل الأهلي خطابا لاتحاد الكرة يفيد بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية.


مسئولو الاتحاد لم يتخذوا أي قرار للرد على الأهلي، ليقرر على آثر ذلك النادي الاجتماع اليوم السبت لبحث موقفهم من استكمال مباريات الدوري.

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