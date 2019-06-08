في عيد ميلادها.. السر وراء ارتداء هالة فاخر "الباروكة" (فيديو)

تحتفل الفنانة هالة فاخر، اليوم السبت، بعيد ميلادها الثاني والسبعين، حيث ولدت في الثامن من يونيو ١٩٤٧، بالإسكندرية، ووالدها هو الفنان الراحل فاخر فاخر.

انطلقت مسيرتها الفنية منذ كانت في الحادية عشر من عمرها، حيث شاركت في فيلم "لن أبكي أبدًا"، وواصلت تعليمها الجامعي حيث درست الأدب الإنجليزي بالجامعة الأمريكية.





شاركت هالة فاخر في العديد من الأفلام أشهرها: "مراتي مدير عام"، و"عفريت مراتي"، و"هي فوضى"، و"درس خصوصي"، وفي التلفزيون، قدمت مسلسلات، أهمها: "رحلة السيد أبو العلا البشري"، و"صابر يا عم صابر"، و"العطار والسبع بنات"، و"الناس في كفر عسكر"، و"كلبش"، كما اشتهرت بأداء شخصية طمطم في مسلسل الأطفال "بوجي وطمطم".



في عام ٢٠١٠، أعلنت ارتدائها الحجاب، دون اعتزال الفن، ورغم التزامها بالقرار مدة طويلة، إلا أنها فاجأت الجمهور بارتدائها باروكة في عدد من الأعمال الفنية، وبسؤالها عن السر ارتدائها الباروكة رغم أنها محجبة، أكدت هالة في حوار تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح"، أن الأمر لا يشغلها ولا تفكر فيه، خصوصًا وأنها ترتدي الباروكة أثناء أدائها شخصية معينة، لكن في حين تظهر في برنامج على أنها هالة فاخر ترتدي الحجاب.







