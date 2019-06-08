عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي

ادعت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والذي لا أساس له من الصحة- بحسب تصريحات خاصة من مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الفجر".





ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله من صفحات شاومينج لامتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.





وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن جميع الامتحانات المسربة الغرض منها إثارة البلبلة، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء شائعات "شاومينج".



