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عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي

السبت 08/يونيو/2019 - 02:10 ص
عاجل بالصور| صفحات السوشيال ميديا تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. والتعليم تنفي
وزارة التربية والتعليم
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الفجر
 
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ادعت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والذي لا أساس له من الصحة- بحسب تصريحات خاصة من مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الفجر".

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله من صفحات شاومينج لامتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن جميع الامتحانات المسربة الغرض منها إثارة البلبلة، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء شائعات "شاومينج".

يذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يبدأ اليوم السبت، وتبدأ اللجان في استقبال الطلاب بداية من الساعة 9 صباحا، ويخوض الطلاب امتحان اللغة العربية.
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
عاجل بالصور| صفحات "السوشيال ميديا" تدعي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. و"التعليم" تنفي
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