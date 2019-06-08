سر تأخر إعلان ريال مدريد عن صفقة ميندي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يكثف جهوده لحسم صفقة فيرلاند ميندي نجم ليون الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.









وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال أيام وستكون قيمة الصفقة 50 مليون يورو لكن ريال مدريد ينتظر إجراء فحص طبي آخر على فخذ ميندي قبل إتمام الصفقة.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميندي تعرض للإصابة في هذه المنطقة في الفترة بين مارس وأبريل ولا يرغب ريال مدريد في المخاطرة لذلك يسعى للتأكد من أن ميندي بصحة جيدة قبل حسم الصفقة.









وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيجري فحصا شاملا للتأكد من صحة ميندي والنادي هادئ وواثق أنه صفقة ستؤتي ثمارها.









وعلى صعيد آخر، نفى ليون الفرنسي في بيان أصدره مساء الثلاثاء الماضي توصله لاتفاق مع ريال مدريد بشأن التعاقد مع ميندي في الصيف الحالي لكن معظم التقارير أكدت أن الصفقة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال.



