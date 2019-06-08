عاجل.. "التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة





نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله من صفحات شاومينج لامتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.





وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن جميع الامتحانات المسربة الغرض منها إثارة البلبلة، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء شائعات "شاومينج".





يذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يبدأ اليوم السبت، وتبدأ اللجان في استقبال الطلاب بداية من الساعة 9 صباحا، ويخوض الطلاب امتحان اللغة العربية.



