ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. "التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

السبت 08/يونيو/2019 - 01:57 ص
عاجل.. التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
طباعة
ريم محمود
 
Advertisements

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله من صفحات شاومينج لامتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن جميع الامتحانات المسربة الغرض منها إثارة البلبلة، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء شائعات "شاومينج".

يذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يبدأ اليوم السبت، وتبدأ اللجان في استقبال الطلاب بداية من الساعة 9 صباحا، ويخوض الطلاب امتحان اللغة العربية.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الصف الثالث الثانوي، قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة بساعات قليلة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:10
-
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال