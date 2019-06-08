"التعليم" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية قبل ماراثون الامتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الصف الثالث الثانوي، قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة بساعات قليلة.





وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن جميع الامتحانات المسربة الغرض منها إثارة البلبلة، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء شائعات "شاومينج".





كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله من صفحات شاومينج لامتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.



