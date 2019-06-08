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تركي آل الشيخ لـ"حماقي": "منور المملكة" (فيديو)

السبت 08/يونيو/2019 - 01:49 ص
تركي آل الشيخ لـحماقي: منور المملكة (فيديو)
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نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مقطع فيديو للمطرب محمد حماقي، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية.

وعلق آل الشيخ، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "منور المملكة يا حماقي"ـ 

يذكر أن مدينة جدة السعودية، على موعد مع موسم استثنائي للترفيه هذا الصيف، حيث تشهد العديد من الحفلات التي تضم كبار النجوم في العالم العربي.

إضافة إلى مشاركة فرق غربية عريقة لأول مرة بالمملكة، ومن أهم المشاركين في هذه الفعاليات الفنانون الفنان الكوميدي محمد هنيدي لتقديم مسرحية "3 أيام في الساحل"، من يوم 26 إلى 29 يونيو".


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