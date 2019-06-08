بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص في 3 حوادث بالإسماعيلية



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير غدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن مصرع المدعو، سامي. ع. ع 65 عامًا" مقيم بورسعيد، وذلك إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبوره الطريق بالقرب من كوبري المنائف دائرة مركز ابوصوير.



ووقع الحادث الثاني علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي حيث اصطدمت سيارة ملاكي رقم " 9183 د. و. ط " بالرصيف، مما أسفر عن إصابة كلا من أحمد أسامة احمد 25 عامًا، وأسامة احمد محمد 58 عامًا، وهالة محمد حامد 52 عامًا، وجنا احمد أسامة سنة، وروفاء عبده القريني 31 عامًا، وجميعهم مقيمين الدقهلية.



بينما شهد طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي حادث تصادم سيارة رقم 1432 ط. ص. ب " مع سيارة رقم " 9815 ب. ص " مما أسفر عن إصابة كلا من المدعو" السيد محمد إبراهيم 35 عامًا، مقيم أبو عطوة دائرة المركز، واحمد إبراهيم غريب 32 عامًا، وداليا محمود جمال 30 عامًا، مقيمين مدينة المستقبل، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج للازم، بينما تم التحفظ علي جثة المتوفي في ثلاجة ذات المستشفى.



لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 8 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر ثلاثة حوادث متفرقة علي طريق محافظة الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي ـ وطريق القاهرة والسويس الصحراوي.