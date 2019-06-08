فان بيك يوجه رسالة إلى برشلونة
السبت 08/يونيو/2019 - 01:34 ص
ريهام عبد المحسن
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صرح الهولندي فان دي بيك نجم آياكس بأن ارتباط اسمه ببرشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية شئ جيد.
وقال فان بيك في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو عقب تأهل الطواحين الهولندية إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزها على إنجلترا :" لقد قرأت العديد من التقارير في الصحف ووسائل الإعلام ولكن لا أعلم شيء، لدي عقد مع آياكس وأركز خلال حالياً مع المنتخب الهولندي لكن من الجيد ارتباط اسمي ببرشلونة".
وأضاف:" علي تقديم افضل ما لدي وسنرى في المستقبل ماذا سيحدث لا أحد يتوقع شيء".
وعن زميله دي يونج، اختتم فان بيك تصريحاته قائلاً :" إنه لاعب مذهل ويملك العديد من الصفات واعتقد أنه سيكون إضافة قوية لبرشلونة".
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