فان بيك يوجه رسالة إلى برشلونة

صرح الهولندي فان ​دي بيك​ نجم آياكس بأن ارتباط اسمه ببرشلونة​ الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية شئ جيد.









وقال فان بيك في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو عقب تأهل الطواحين الهولندية إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزها على إنجلترا :" لقد قرأت العديد من التقارير في الصحف ووسائل الإعلام ولكن لا أعلم شيء، لدي عقد مع آياكس وأركز خلال حالياً مع المنتخب الهولندي لكن من الجيد ارتباط اسمي ببرشلونة".









وأضاف:" علي تقديم افضل ما لدي وسنرى في المستقبل ماذا سيحدث لا أحد يتوقع شيء".









وعن زميله دي يونج، اختتم فان بيك تصريحاته قائلاً :" إنه لاعب مذهل ويملك العديد من الصفات واعتقد أنه سيكون إضافة قوية لبرشلونة".



