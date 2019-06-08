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فان بيك يوجه رسالة إلى برشلونة

السبت 08/يونيو/2019 - 01:34 ص
فان بيك يوجه رسالة إلى برشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح الهولندي فان ​دي بيك​ نجم آياكس بأن ارتباط اسمه ببرشلونة​ الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية شئ جيد.


وقال فان بيك في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو عقب تأهل الطواحين الهولندية إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزها على إنجلترا :" لقد قرأت العديد من التقارير في الصحف ووسائل الإعلام ولكن لا أعلم شيء، لدي عقد مع آياكس وأركز خلال حالياً مع المنتخب الهولندي لكن من الجيد ارتباط اسمي ببرشلونة".


وأضاف:" علي تقديم افضل ما لدي وسنرى في المستقبل ماذا سيحدث لا أحد يتوقع شيء".


وعن زميله دي يونج، اختتم فان بيك تصريحاته قائلاً :" إنه لاعب مذهل ويملك العديد من الصفات واعتقد أنه سيكون إضافة قوية لبرشلونة".

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