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بيكيه يرحب باللعب بالقميص الأبيض

السبت 08/يونيو/2019 - 01:32 ص
بيكيه يرحب باللعب بالقميص الأبيض
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عمرو مصطفي
 
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رحب جيرارد بيكيه نجم وقائد دفاع برشلونة بارتداء قميص أبيض مع البارسا رغم كرهه الشديد لهذا اللون الذي يرتديه خصمه الغريم التقليدي ريال مدريد.


وحسب صحيفة "Diari Ara" الكتالونية ، فأن بيكيه رحب باللعب بقميص أبيض، مؤكداً أن برشلونة كان لديه قميص أبيض في السبعينات.


وعلق قائد البارسا قائلاً:" بالتأكيد.. إنه جزء من تاريخنا"، ولا بد من احترام تاريخ النادي الكتالوني".


ويعد النجم المخضرم من أشهر اللاعبين في التاريخ المعادين لريال مدريد، حيث لا يجد أي حرج لتوجيه السخرية للريال في أي مناسبة على الملأ أمام الجماهير أو وسائل الإعلام.

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