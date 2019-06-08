بعد التعاقد مع هازارد.. زيدان يطالب بيريز بـ3 صفقات (تعرف عليهم)









وحسم ريال مدريد الصفقة مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات وسيتم الإعلان عن الصفقة وتقديم اللاعب للجماهير يوم الخميس.









واشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طلب من بيريز ضرورة إنهاء 3 صفقات جديدة في الفترة الحالية.









وطلب زيدان من بيريز سرعة إنهاء التعاقد مع الظهير الإيسر ميندي لاعب ليون الفرنسي بالإضافة لحسم التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط اليونايتد بالإضافة للتعاقد مع جناح سريع ممثل في واحد من الثنائي محمد صلاح أو ساديو ماني.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني منذ قليل التعاقد الرسمي مع البلجيكي هازارد من تشيلسي ليضم للفريق خلال الصيف الجاري.