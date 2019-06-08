صحيفة تكشف عن لاعب مفاجأة الاقرب للفوز بالكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تزايد فرص فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول في الفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم.









ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فأن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك يعد الأوفر حظًا للحصول على جائزة الكرة الذهبية.









وشددت على أن فان دايك يعتبر المرشح الأبرز للحصول على الكرة الذهبية والذي توج بها النجم الكرواتي ولاعب ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش.









وبررت فرص فان دايك لحصوله مع ليفربول على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عامًا عن منصات التتويج على المستوى القاري، بجانب قيادة منتخب بلاده للوصول لنهائي دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى.









وشددت الصحيفة أن بإمكان فان دايك تكرار إنجاز غائب على مستوى الألقاب الفردية حيث لم يتوج أي مدافع بالعالم بجائزة الكرة الذهبية منذ فابيو كانافارو في 2006.









وأوضحت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لديه حظوظ في الفوز بالجائزة ويأتي في المرتبة الثانية بينما يتواجد ساديو ماني نجم منتخب السنغال ولاعب ليفربول في المركز الثالث، مشيرة إلى أن محمد صلاح لديه فرصة بجانب الثنائي كريستيانو رونالدو ورحيم ستيرليتج بشرط فوز صلاح مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية .



