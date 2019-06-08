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عرض "ماشا والدب" في يوليو المقبل ضمن "موسم جدة"

السبت 08/يونيو/2019 - 01:18 ص
عرض ماشا والدب في يوليو المقبل ضمن موسم جدة
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مدينة جدة السعودية، على موعد مع موسم استثنائي للترفيه هذا الصيف، حيث تشهد العديد من الحفلات التي تضم كبار النجوم في العالم العربي.

إضافة إلى مشاركة فرق غربية عريقة لأول مرة بالمملكة، ومن أهم المشاركين في هذه الفعاليات الفنانون الفنان الكوميدي محمد هنيدي لتقديم مسرحية "3 أيام في الساحل"، من يوم 26 إلى 29 يونيو".

كما تشارك فرقة موسيقى البوب الأمريكية الشهيرة باكستريت بويز، والفرقة الغنائية الكورية Junior Super.

ويقام عرض "ماشا والدب" في يوليو المقبل ضمن "موسم جدة" في من 11 وحتى 15 يوليو المقبل. 
 
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