الأهلي يتحدى فرمان لاسارتي بقرار ناري

أعلن مسؤولو النادي الأهلي التحدي في وجه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر بسبب الثنائي حسام عاشور ورامي ربيعة.









وتحفظ مسؤولو النادي الأهلي على رغبة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر في رحيل ربيعة وعاشور لاعب وسط الأهلي بنهاية الموسم الجاري.









وقدم مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي مجموعة من الأسماء التي طلب الاستغناء عنها بنهاية الموسم الجاري على رأسها ربيعة وعاشور لاعبي فريق الأهلي.









ويرفض النادي الأهلي تنفيذ رغبة لاسارتي بالإطاحة بحسام عاشور وربيعة بنهاية الموسم الجاري وطالب المدير الفني بضرورة إعادة النظر في قرار رحيل الثنائي.



