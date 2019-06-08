ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إنفانتينو يشيد بدور مصر في التحضير لبطولة إفريقيا

السبت 08/يونيو/2019 - 01:14 ص
إنفانتينو يشيد بدور مصر في التحضير لبطولة إفريقيا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أشاد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، باستعدادات مصر والحكومة المصرية واللجنة المنظمة لانطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، والتي تقام خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19يوليو المقبلين.


وعقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة جلسة مع رئيس الاتحاد الدولي على هامش افتتاح بطولة كأس العالم للسيدات بفرنسا وأطلعه على استعدادات مصر للبطولة.


وأكد أبو ريدة لرئيس الفيفا، أن مصر تستعد لإبهار العالم بواحدة من أفضل النسخ في تاريخ بطولات كأس أمم إفريقيا، حيث أشاد إنفانتينو بالاستعدادات مؤكدا على ثقته الكاملة في قدرة مصر على إقامة بطولة تاريخية بمعنى الكلمة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:10
-
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال