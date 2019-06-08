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6489 طالبا وطالبة يبدأون ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم في الأقصر

السبت 08/يونيو/2019 - 04:45 ص
6489 طالبا وطالبة يبدأون ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم في الأقصر
امتحانات - صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 
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ينطلق، اليوم السبت، ماراثون امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من بينهم 6489 طالبًا وطالبة في محافظة الأقصر.

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر، لامتحانات الثانوية العامة، بتجهيز 21 لجنة على مستوى إدارات المحافظة، والمقرر أن تبدأ اليوم السبت، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.

كما شكلت مديرية التربية والتعليم بالأقصر لجنة ثلاثية للمرور على لجان الامتحانات، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، كما تتابع اللجنة الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين خلال أداء الامتحانات.
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