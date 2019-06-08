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آرثور يتحدث عن إصابة نيمار وغيابه عن الكوبا

السبت 08/يونيو/2019 - 12:39 ص
آرثور يتحدث عن إصابة نيمار وغيابه عن الكوبا
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أحمد عصام
 
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أكد اللاعب البرازيلي آرثور لاعب نادي برشلونة الإسباني، إن المتتخب فريق قوي للغاية، مشيراً إلى أنهم فقدوا لاعباً رائعاً (نيمار) وقدوه لهم في الملعب.


وقال أرثور في تصريحات صحفية : "‏عندما يدخل اللاعب صاحب الامكانية الكبيرة للملعب فانك تحصل على الأفضلية، وتدخل بـ نسبة 100% أو 110% عندما يوجد لديك لاعب مثل نيمار او ميسي، ويمكن ان تقوم بـ فعل الاشياء بـ سهولة".


وأضاف : "‏اعطاني تيتي المزيد من الحرية لاستعادة الكرات، وليس لدي هذه الحرية في برشلونة لان هناك علي أن استلم الكرة بين الخطوط".


وتابع : "‏ في برشلونة ابدأ في بناء الهجمات أكثر خلف الخط الاول لـ فريق الخصم، ولكن هنا لدي حُرية أكبر في التراجع وبناء اللعب، واعتقد ان هذا هو الفرق الاكبر".

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