آرثور يتحدث عن إصابة نيمار وغيابه عن الكوبا

أكد اللاعب البرازيلي آرثور لاعب نادي برشلونة الإسباني، إن المتتخب فريق قوي للغاية، مشيراً إلى أنهم فقدوا لاعباً رائعاً (نيمار) وقدوه لهم في الملعب.









وقال أرثور في تصريحات صحفية : "‏عندما يدخل اللاعب صاحب الامكانية الكبيرة للملعب فانك تحصل على الأفضلية، وتدخل بـ نسبة 100% أو 110% عندما يوجد لديك لاعب مثل نيمار او ميسي، ويمكن ان تقوم بـ فعل الاشياء بـ سهولة".









وأضاف : "‏اعطاني تيتي المزيد من الحرية لاستعادة الكرات، وليس لدي هذه الحرية في برشلونة لان هناك علي أن استلم الكرة بين الخطوط".









وتابع : "‏ في برشلونة ابدأ في بناء الهجمات أكثر خلف الخط الاول لـ فريق الخصم، ولكن هنا لدي حُرية أكبر في التراجع وبناء اللعب، واعتقد ان هذا هو الفرق الاكبر".



