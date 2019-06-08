"أسطوانة البوتاجاز انفجرت".. السيطرة على حريق شب في منزل بالبدرشين





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.



سيطرت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق هائل شب داخل أحد المنازل بمركز البدرشين، إثر إنفجار إسطوانة بوتاجاز، دون وقوع ايه خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.وكان اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل بمركز البدرشين.وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات،ود وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق إثر تسرب الغاز من إسطوانة بوتاجاز، ما تسبب في انفجارها.