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قطر تبيح الكحوليات في مونديال 2022

السبت 08/يونيو/2019 - 12:23 ص
قطر تبيح الكحوليات في مونديال 2022
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف حسن الذوادي رئيس اللجنة المنظمة ل​كأس العالم 2022​ أن المشروبات الكحولية ستكون متوفرة أثناء استضافة بلاده لبطولة كأس العالم ولكنها ستتوافر فقط في مناطق المشجعين.


وأشار الذوادي أثناء مشاركته في منتدى بطرسبورج الإقتصادي الروسي إلى إن المشروبات الكحولية ستكون متوفرة في بعض مناطق المشجعين والمعروفة ب (Fan Zone) وليس في المناطق العامة.


وأكد الذوادي أن قطر تحاول للاستفادة من التجربة الروسية الناجحة في تنظيم كأس العالم بعد النجاح الكبير الذي حققته روسيا في كأس العالم 2018.

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