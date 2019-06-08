وكيل التعليم بسوهاج لـ"الفجر": مستعدون لماراثون الثانوية العامة و21 ألفا و839 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم
السبت 08/يونيو/2019 - 01:41 ص
أبورية حسين
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قال الدكتور عمرو شلتوت، وكيل التربية والتعليم بسوهاج، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إمتحانات الثانوية العامة لرصد أي مخالفات للتعامل السريع معها، وتم تجهيز 25 استراحة خاصة بالملاحظين والمراقبين بكافة المتطلبات
وأضاف شلتوت لـ"الفجر"، أن نحو 21 ألفًا و839 طالبًا وطالبة الامتحان من يحق لهم أداء الامتحانات تم توزيعهم على 67 لجنة على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة، حيث يؤدي الطلاب اليوم مادتي اللغة العربية والتربية الدينية
ولفت وكيل التربية والتعليم بسوهاج، إلى أن الطلاب مقسمين إلى 12183 علمي علوم، و6962 القسم الأدبي و2694 علمي رياضة، مؤكدًا أنه تم عقد اجتماعًا برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للوقوف على أخر الاستعدات النهائية الخاصة بالامتحانات.
وأضاف شلتوت لـ"الفجر"، أن نحو 21 ألفًا و839 طالبًا وطالبة الامتحان من يحق لهم أداء الامتحانات تم توزيعهم على 67 لجنة على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة، حيث يؤدي الطلاب اليوم مادتي اللغة العربية والتربية الدينية
ولفت وكيل التربية والتعليم بسوهاج، إلى أن الطلاب مقسمين إلى 12183 علمي علوم، و6962 القسم الأدبي و2694 علمي رياضة، مؤكدًا أنه تم عقد اجتماعًا برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للوقوف على أخر الاستعدات النهائية الخاصة بالامتحانات.
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