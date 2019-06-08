زوجة إيكاردي تسرد كواليس عملها وكيلة أعمال زوجها

سردت ​واندا​ نارا زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو ​إيكاردي​ نجم إنتر ميلان كواليس علاقتهما وكيف عملت وكيلة أعمال لزوجها.









وقالت واندا في تصريحات لصحفية ليكيب الفرنسية : "كنت في السادسة والعشرين من عمري عندما طلّقت، حينها لم يكن هناك أي ثقة في ماكسي، أصبح ماورو صديقًا وانتهى بنا المطاف أن نكون معا دون أن ندرك ذلك، لقد كان أصغر مني بست سنوات وبدا الأمر مستبعدًا وأخبرني على الفور أنه يريد علاقة جدية".









واختتمت واندا تصريحاتها قائلة : "كيف أصبحت وكيلته؟ كان يسألني كثيرًا عن قراراته، كوني زوجة ماورو ليس لدي أي مصلحة في كسب المال عن طريقه على عكس الآخرين، كان بإمكاني الجلوس في المنزل دون فعل أي شيء لكنه لن يكون مثالاً جيدًا لأطفالي. بالإضافة إلى ذلك، يبقى الخيار الأخير لماورو".



