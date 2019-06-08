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الاتحاد البرازيلي غاضب من ثنائي المنتخب

السبت 08/يونيو/2019 - 12:15 ص
الاتحاد البرازيلي غاضب من ثنائي المنتخب
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أحمد عصام
 
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يشعر أعضاء الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالاستياء الشديد من ثنائي المنتخب، وذلك بعد التصرفات التي بدرت منهم بعد مباراة البرازيل ومنتخب قطر الودية.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن الإتحاد البرازيلي غاضب جداً على تصرف اثنين من لاعبين الفريق وهُما جيسوس وميراندا بعد ذهابهم لحفلة متأخرة بعد المباراة.


وذلك بعد إصابة نيمار بساعات قليلة ذهبا لحفلة التي تم إستدعاؤهما لها، ولم تنتهي حتى الساعة الرابعة فجراً، مما شعروا الجيران بالإنزعاج ليضطروا ان يتصلوا على الشرطة.


ويعتبرون هذا التصرف لم يكُن في محله أبداً، بسبب ما حدث لنيمار وإستبعاده من القائمة بعد إصابته الخطيرة، ومن الممكن أن يتخذوا معهُما إجراءات رادعة.

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