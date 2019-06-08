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راشفورد على رادار برشلونة

السبت 08/يونيو/2019 - 12:06 ص
راشفورد على رادار برشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ​برشلونة​ دخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي للفوز بخدمات الإنجليزي ماركوس ​راشفورد​ في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تواصلت مع مسئولي مانشستر يونايتد للاستفسار عن إمكانية ضم راشفورد في الفترة الحالية.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن البلوجرانا يريد ضم راشفورد ليقود هجوم الفريق في الموسم المقبل بسبب تقدم الأوروجوياني لويس سواريز في السن.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ثمن راشفورد قد يصل إلى 100 مليون جنيه استرليني خاصة أن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2020.

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