بسبب التزويغ.. إحالة 22 طبيبا بالبحر الأحمر للتحقيق في ثالث أيام عيد الفطر

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أحال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، 22 طبيبا وصيدليا بإدارة مرسى علم، إلى الشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقار عملهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وذلك خلال جولة لفريق من الإدارة الفنية بمديرية الشئون الصحية.



وكان كلف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فريق من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور على الإدارة الصحية بمرسى علم والوحدات التابعة لها في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة الأداء وانتظام العمل، وضم الفريق الدكتورة دعاء أبو القاسم، مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور أبانوب ممدوح، إدارة الرعاية الأساسية.



وتفقد الفريق مركز طب الأسرة بمرسى علم، ووحدة حماطة، والوحدة الصحية بأبو غصون، والوحدة الصحية ببرانيس، وتم تحويل جميع المتغيبين إلى الشئون القانونية بالمديرية لعدم تواجدهم بالنوبتجية المقررة.



ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة، أنه لاتهاون مع المقصرين، وسيتم محاسبة من يهمل في عمله، وذلك بمختلف المناطق التابعه للمديرية، مشيرًا إلى أنه لا استثناء لأحد والمعيار في العمل هو الانتظام وتقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال منظومة متكاملة