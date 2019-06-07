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الخميس.. نانسي عجرم ووائل جسار يحييان حفلًا غنائيًا بـ"موسم جدة"

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:50 م
الخميس.. نانسي عجرم ووائل جسار يحييان حفلًا غنائيًا بـموسم جدة
نانسي عجرم ووائل جسار
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الفجر الفني
 
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تحيي الفنانة نانسي عجرم أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم جدة" الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد.

ويشاركها الحفل الذي من المقرر إقامته في مدينة جدة يوم 13 يونيو الجاري، الفنان وائل جسار، ليقدما باقة من الأغاني المفضلة لدى الجمهور.

يذكر أن نانسي قدمت مؤخرا أغنية بعنوان "راجل ابن راجل" من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، وأظهرت فيها نماذج من الناس قدموا أشياء للبلد ولهم قصص نجاح مفيدة لغيرهم، ورغم ذلك لا يسلط الضوء عليهم.

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