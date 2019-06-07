ماذا قدم هازارد بعد انضمامه إلى ريال مدريد؟

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني رسمياً مساء الجمعة عن الصفقة التي ينتظرها عشاق النادي الملكي حول العالم والتي يتوقع أن تفيد الميرينجي كثيراً هذا الموسم.









وانضم البلجيكي إيدين هازارد للعب في صفوف نادي ريال مدريد بعد مفاوضات طويلة بين الملكي وتشيلسي الانجليزي الذي لم يكن يريد التخلي عن خدمات "هازارد".









وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أرقام هازارد مع تشيلسي قبل انتقاله إلى ريال مدريد:





- هازارد × أرقام:

انتقل هازارد إلى صفوف تشيلسي في صيف 2012 قادماً من ليل الفرنسي، ليبدأ كتابة التاريخ مع البلوز منذ ذلك الحين معاصراً مجموعة من المدربين المميزين.





وخاض هازارد بقميص تشيلسي 352 مباراة بمختلف البطولات حيثُ 110 هدفاً وصنع 92 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق الأزرق.









- ألقاب هازارد مع البلوز:

- الدوري الإنجليزي الممتاز (2)

- كأس الاتحاد الإنجليزي (مرة واحدة)

- كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (مرة واحدة)

- الدوري الأوروبي (2)

فاز بلاعب الموسم في انجلترا 2014/15

تواجد 4 مرات في تشكيلة السنة بالبريميرليج



