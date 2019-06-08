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قطاع البتروكيماويات الإيراني تحت طائلة العقوبات الأمريكية (فيديو)

السبت 08/يونيو/2019 - 12:48 ص
قطاع البتروكيماويات الإيراني تحت طائلة العقوبات الأمريكية (فيديو)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رقية جمال
 
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أعدتف فضائية "العربية"، تقرير يستعرض قيام وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، بفرض عقوبات إضافية قاسية على قطاع البتروكيماويات الإيراني مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحًا، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري.

وأوضح التقرير، أن العقوبات تطال 39 شركة تابعة موجودة في إيران وخارجها، والتي تنتج 50% من صادرات إيران للبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في تغريده أن الولايات المتحدة ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة.


ولفت إلى أن قطاع البتروكيماويات هو محط عقوبات سابقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الإدارة باستهداف شركة معينة تقوم بخرق هذه العقوبات.

وأشار، إلى أن البتروكيماويات هي ثاني أكبر صادرات لإيران بعد البترول، وكانت طهران تخطط للبيع بأكثر من 36 مليار دولار من البتروكيماويات خلال عامين.
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