نشرة حوادث "الفجر": "الداخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية.. ومفاجآت في تحقيقات جبهة النصرة"

شهد الشارع المصري، الجمعة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار: