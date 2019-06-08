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نشرة حوادث "الفجر": "الداخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية.. ومفاجآت في تحقيقات جبهة النصرة"

السبت 08/يونيو/2019 - 12:24 ص
نشرة حوادث الفجر: الداخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية.. ومفاجآت في تحقيقات جبهة النصرة
نشرة حوادث الفجر
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إيريني صفوت
 
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شهد الشارع المصري، الجمعة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

القصاص العاجل للشهداء.. الداخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية

غدًا.. أولى جلسات محاكمة المدير السابق للمكتب الفني لوزير الاستثمار
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