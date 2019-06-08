نشرة حوادث "الفجر": "الداخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية.. ومفاجآت في تحقيقات جبهة النصرة"
السبت 08/يونيو/2019 - 12:24 ص
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، الجمعة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
القصاص العاجل للشهداء.. الداخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية
غدًا.. أولى جلسات محاكمة المدير السابق للمكتب الفني لوزير الاستثمار
غدًا.. سماع مرافعة دفاع بديع وحجازي والعريان في قضية اقتحام الحدود الشرقية
اتهامات واعترافات ومفاجآت في تحقيقات "جبهة النصرة" قبل ثاني جلسات المحاكمة
"الداخلية" تنشر فيديو تصفية 7 إرهابيين بعد محاصرتهم من قوات الأمن
عاجل.. بيان هام لوزارة الداخلية بشأن حادث سيناء الإرهابي
"سنج وسواطير".. حبس تشكيل عصابي لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة بعين شمس
القصاص العاجل للشهداء.. الداخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية
غدًا.. أولى جلسات محاكمة المدير السابق للمكتب الفني لوزير الاستثمار
غدًا.. سماع مرافعة دفاع بديع وحجازي والعريان في قضية اقتحام الحدود الشرقية
اتهامات واعترافات ومفاجآت في تحقيقات "جبهة النصرة" قبل ثاني جلسات المحاكمة
"الداخلية" تنشر فيديو تصفية 7 إرهابيين بعد محاصرتهم من قوات الأمن
عاجل.. بيان هام لوزارة الداخلية بشأن حادث سيناء الإرهابي
"سنج وسواطير".. حبس تشكيل عصابي لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة بعين شمس
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