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بعد التعاقد مع هازارد .. تعرف على أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:36 م
بعد التعاقد مع هازارد .. تعرف على أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد
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أحمد عصام
 
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وبلغت قيمة صفقة ايدين هازارد إلى ريال مدريد 100 مليون يورو، ويعد هو ثاني أغلى لاعب في تاريخ الملكي.

وجاءت قائمة اللاعبين الأغلى في تاريخ ريال مدريد :-

- جاريث بيل 101 مليون يورو.

- هازارد 100 مليون يورو.

- كرستيانو رونالدو 94 مليون يورو.

- زين الدين زيدان 78 مليون يورو.

- خاميس رودريجيز 75 مليون يورو.

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