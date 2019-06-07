نيويورك تايمز تفجر مفاجأة عن واقعة تحرش أحمد أحمد رئيس الـ"كاف"

فجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مفاجأة عن اتهام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بواقعة التحرش الجنسي عقب مثوله للتحقيق أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس.









وسلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على اتهامات التحرش الجنسي في كرة القدم، بعدما رصدت العديد من الوقائع منذ بداية العام ولكن يعد واقعة اتهام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي هي الأولى لأحد رؤساء الاتحادات القارية الست لكرة القدم، طوال تاريخ الاتحاد الدولي "فيفا".









وكان رئيس الاتحاد الإفريقي قد أنكر اتهامات التحرش من قبل عدد من السيدات منذ تولية منصبه بعد الكاميروني عيسي حياتو عام 2017.



