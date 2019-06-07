مدرب منتخب أوكرانيا يصدم نجم ريال مدريد
الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:23 م
عمر عبدالعزيز
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وجه أندري شيفتشينكو المدير الفني للمنتخب الأوكراني صدمة كبيرة لحارس ريال مدريد الشاب، أندري لونين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قام شيفيتشينكو بإبعاد أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد من كأس العالم تحت 20 سنة في قرار مثير للجدل.
الجدير بالذكر أن المدرب قام بإستدعاءه للفريق الأول للمنتخب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا لعام 2020، قبل يومين من خوض مباراة كولومبيا في دور الثمانية من كأس العالم تحت 20 سنة.
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