مدرب منتخب أوكرانيا يصدم نجم ريال مدريد

وجه أندري شيفتشينكو المدير الفني للمنتخب الأوكراني صدمة كبيرة لحارس ريال مدريد الشاب، أندري لونين.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قام شيفيتشينكو بإبعاد أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد من كأس العالم تحت 20 سنة في قرار مثير للجدل.



