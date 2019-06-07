سمير راغب: الهجوم اليائس على كمين العريش يؤكد بدء المرحلة النهائية للقضاء على الإرهاب



وتابع، أن الإرهابيين أصبحوا يتحاشوا الاحتماء بالأماكن المفتوحة وأصبحوا محاصرين بمثلث رفح العريش الشيخ زويد، مشددًا على أن الهجوم الإرهابي على كمين العريش يائس ويؤكد إدراكهم أنه لا مجال لهم لتنفيذ عمليات أكبر، ويؤكد أن المرحلة النهائية للقضاء على الإرهاب بدأت.



وقد أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين في مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش.



وأوضحت الوزارة، أن المجموعة الإرهابية كانت مختبأة داخل أحد المزارع جنوب العريش، وتم العثور على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفيين.



قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن العملية سيناء 2018 بدأت في فبراير العام الماضي ومازالت مستمرة، وهناك تنسيق تام بين جميع قوات إنفاذ القانون بما يؤدي لتحقيق الأمن على كامل الدولة والقضاء على ما تبقى من الإرهاب.وأكد "راغب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بانوراما النيل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الهجوم الإرهابي على كمين العريش أكد تراجع قدرة العناصر الإرهابية، حيث أنهم لم يستخدموا الهاون والجراد وغيرها من الأسلحة، أو سيارات مفخخة، فضلًا عن أن العدد الذي نفذ العملية الإرهابية عدد قليل بعكس العمليات السابقة، وقدرتهم على الاختباء تراجعت بدليل سرعة الوصول إليهم.