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اعتقال شخص خطط لارتكاب اعتداء إرهابي في نيويورك

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:11 م
اعتقال شخص خطط لارتكاب اعتداء إرهابي في نيويورك
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وكالات
 
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اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا متشددا، للاشتباه بتخطيطه لارتكاب اعتداء في حي "تايمز سكوير" في نيويورك، وذلك أثناء محاولته شراء سلاح.

وذكر مصدر أن شرطة نيويورك راقبت المشتبه به، واعتقلته بينما كان يحاول شراء سلاح ممحو رقمه التسلسلي.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد تبين من مراقبة اتصالات المشتبه به أنه كان ينوي مهاجمة سياسيين في نيويورك وواشنطن قبل أن يقرر التركيز على حي "تايمز سكوير"، مشيرا إلى أن المشتبه به يتحدر من حي كوينز في نيويورك.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية عدة نقلا عن مصادر في التحقيق، أن المشتبه به كان يتحرك بمفرده على ما يبدو، ولم يكن على وشك ارتكاب اعتداء لدى القبض عليه، لكن تصرفاته كانت تبرر توقيفه.

وأكد مصدر قضائي توقيفه يوم الخميس، وأفاد بأنه سيعرض على قاض اليوم الجمعة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس أحالت شرطة نيويورك السائل إلى مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" في نيويورك، ولدى الاتصال به رفض التعليق.

ويعتبر حي "تايمز سكوير" من أبرز المعالم السياحية في مدينة نيويورك، وسبق أن وقعت فيه هجمات أو كان هدفا لمخططي الهجمات.

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