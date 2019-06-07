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تعليق هازارد على الانتقال إلى ريال مدريد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:12 م
تعليق هازارد على الانتقال إلى ريال مدريد
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عمرو مصطفي
 
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علق الدولي البلجيكي إدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق على انتقاله لصفوف ريال مدريد برسالة إلى جماهير البلوز.
 

وكتب هازارد على حسابه عبر فيسبوك " لأصدقائي وعائلتي في تشيلسي، أنتم تعرفون الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، أنه كان حلمي منذ الصغر اللعب في صفوف هذا الفريق".

وأضاف " لقد بذلت قصارى جهدي وقد مررت بفترة صعبة للغاية خلال الستة أشهر الماضية وابتعدت عن وسائل الإعلام".

وتابع " قرار رحيلي عن تشيلسي كان الأصعب في مسيرتي حتى الآن، لقد أحببت كل لحظة في تشيلسي، ولم أكن أفكر في الانتقال إلى أي فريق آخر لكن حان الآن لخوض تجربة جديدة مع الفريق الذي تمنيت اللعب له منذ طفولتي".

وأتم " علي شكر أبراموفيتش مالك النادي ومجلس إدارته لمساعدتي على تحقيق حلمين أولهما أن أصبح لاعبا في تشيلسي والآخر أن أصبح لاعبا في ريال مدريد".

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