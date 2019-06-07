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ريال مدريد يهدف لخطف نجم يوفنتوس بأوامر من زيدان

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:07 م
ريال مدريد يهدف لخطف نجم يوفنتوس بأوامر من زيدان
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي مضطر لبيع عدد من اللاعبين، من أجل الإبتعاد عن عقوبة اللعب المالي النظيف المحتملة، حيث أن الهدف هو  تحقيق ربح 60 مليون يورو.

وأفادت صحيفة "توتو سبورت" أن هناك العديد من الأسماء قريبة من الخروج في هذه الحالة، وقد طلب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من فلورنتينو بيريز رئيس النادي أن ينتبه في حالة قيام أي من اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معه قريب للخروج.

الجدير بالذكر أن زيدان يريد ميراليم بيانيتش لاعب وسط اليوفي، لكن لا يبدو أن يوفنتوس يريد التخلي عنه، بينما هناك أسماء أخرى في طريق الخروج  أمثال (جواو كانسيلو وماريو ماندزوكيتش وبلايز ماتويدي وخوان كوادرادو).
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