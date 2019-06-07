أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يحسم الصفقة الكبرى رسميا و"الخائن" يبتعد عن البيرنابيو

شهد ريال مدريد اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها الإعلان عن صفقة إيدين هازارد مقابل 100 مليون يورو.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- عاجل.. ريال مدريد يحسم صفقة الموسم

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، صفقة ضم النجم البلجيكي إيدين هازارد، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وكشف برنامج الشرينغيتو، الإسباني، أن صفقة هازارد تمت مقابل 100 مليون يورو، وأن التوقيع الرسمي سيتم خلال الساعات القادمة، بعد أسابيع من الجدل.

من جانبه قال ‏فابريزيو رومانو، صحفي سكاي وجارديان، إن هازارد أصبح لاعبًا في ريال مدريد مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، بعد انتهاء من المفاوضات مع إدارة البلوز بنجاح.

ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد عن صفقة "هازارد" بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

- الصحف الاسبانية تكشف تفاصيل صفقة هازارد

لا تزال جماهير ريال مدريد في كل مكان تنتظر الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال إيدين هازارد إلى النادي الملكي وذلك بعد تأكد إغلاق الصفقة نهائياً والاتفاق على التفاصيل.

وقالت صحيفة "البرنابيو" عبر غلافها الصادر اليوم الجمعة أن الاتفاقية تمت والإعلان الرسمي عن الصفقة من ريال مدريد سيكون اليوم.

فيما ذكرت صخيفة "ماركا" عبر غلافها: "هازارد مرحباً بك في نادي المئة مليون" في إشارة إلى أن الصفقة تمت بالفعل بمقابل مبلغ 100 مليون يورو، وقالت أن هازارد يصل مدريد لقيادة مشروع زيدان الجديد.

كما أشارت صحيفة "آس" عبر غلافها إلى اتمام الصفقة قائلةً: "تشيلسي قبل عرض ريال مدريد من أجل هازارد".

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يحاول التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل إعادة تشكيلة الفريق.

- مفاجأة.. نجم ريال مدريد يعتذر لزيدان ويحسم مصيره مع الملكي

حسم لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني مستقبله مع النادي الملكي بعد ارتباطه بمغادرة سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وتحدث سيبايوس لاعب وسط الريال عن مستقبله في تصريحات تم نقلها عبر موقع البرنابيو حيث قال: أنا طموح للغاية ، ولديّ أربع سنوات أخرى في مدريد وشرط جزائي كبير ، هدفي هو النجاح في ريال مدريد وأعتقد أنني سأفعل ذلك.

وتابع لاعب الريال: زيدان كان دائمًا واضحًا معي ، ولن أخبرك بما أخبرني به لأنه خاص ، لكن في مرحلته الأولى كان واضحًا معي.

وحرص سيبايوس على الاعتذار على التصريحات التي أدلى بها عن مدربه زيدان عندما غادر المدرب النادي في عام 2018 ، حيث قال سيبايوس: الكلمات التي قلتها عن زيدان ربما لم تكن الأنسب.

وعن أهم شيئان بالنسبة لسيبايوس ، قال: أنا لاعب أحب أن أكون مهمًا وأحصل على دقائق ، لا أخشى مغادرة إسبانيا متوجهاً إلى إيطاليا أو ألمانيا أو الصين ، أينما ذهبت ، سيكون الأمر لأجل اللعب.

- أول ضحايا "هازارد" في ريال مدريد

يرتدي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي رقم 7 عندما ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني وهو الرقم الذي كان يرتديه كريستيانو رونالدو نجم الفريق المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وينوي ريال مدريد منح ماريانو دياز لاعب الفريق رقمًا آخر غير رقم 7 الذي يرتديه حاليَا بعد قدوم إدين هازارد.

- شكل جديد لنظام دوري أبطال أوروبا.. برشلونة والريال يؤيدان

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى تغيير شكل دوري أبطال أوروبا عام 2024، بالرغم من أنها تواجه معارضة قوية من عدة أندية أوروبية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الشكل الجديد المحتمل من المنافسة القارية سيعتمد على 32 فريقًا مثل الوضع الحالي، ولكن سيتم تقسيمهم على 4 مجموعات (8 فرق في كل مجموعة).

وأضاف: "أول أربعة أندية في كل مجموعة ستتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) الذي يقام بطريقة خروج المغلوب وصولا إلى المباراة النهائية.. فيما سيتم إلحاق آخر فريق في كل مجموعة بالدوري الأوروبي الموسم المقبل".

كما سيتواجه الفريقان، اللذان يحتلان المركز السادس والسابع في كل مجموعة، من أجل تجنب الإلحاق بالدوري الأوروبي السنة الموالية مهما كانت نتائجها في البطولات المحلية.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة المخطط الجديد خلال اجتماع سيعقد في موناكو، شهر أغسطس المقبل، في وقت يلقى فيه معارضة قوية من طرف أندية الدوريين الإنجليزي والإسباني.

وذكرت الصحيفة أن عددا من الأندية تعارض هذه الصيغة الجديدة، من بينها 7 في الدوري الإسباني (أتلتيكو مدريد وفالنسيا وفياريال وملقا..)، مشيرة إلى أنها تلقى تأييدا من طرف ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت وثائق سربت في مايو الماضي، أظهرت تغييرات جذرية على شكل البطولة المستقبلي وقالت إحدى الوثائق إن ضم كل مجموعة 8 فرق بدلا من 4، سيزيد عدد المباريات إلى 14 لكل فريق، وهو ما يرفع نسبة الأرباح من حقوق البث.

- نيمار يحسم مصيره بين برشلونة وريال مدريد

رفض نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضًا من ريال مدريد الإسباني على أمل العودة إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن ريال مدريد يسعى للاستفادة من خدمات قائد منتخب البرازيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث قدم له عرضا ”تاريخيا” سيكون الأكبر في تاريخ كرة القدم وسيتلقى بموجبه اللاعب الراتب الأكبر بين لاعبي كرة القدم، إلا أن اللاعب رفض تماما الانتقال لريال مدريد من أجل العودة إلى برشلونة.

جدير بالذكر أن نيمار رحل عن فريق برشلونة في صيف 2017 نحو فريق باري سان جيرمان في صفقة كانت الأضخم في سوق انتقالات اللاعبين حيث تعدت 222 مليون يورو.

- ريال مدريد يعثر على ضالته بعيدا عن بول بوجبا

‫يفضل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع كريستيان إيريكسن لاعب وسط توتنهام الإتجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

‫وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن رئيس النادي الملكي يرغب في التعاقد مع لاعب وسط توتنهام بدلا من الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

‫وفسرت الشبكة السبب وراء تفضيل بيريز ضم إيريكسن بدلا من بوجبا هو أن سعر اللاعب الدنماركي أرخص بكثير بالنظر لسعر بوجبا.

- مبابي يختار ريال مدريد بسبب "زيدان"

ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، يرغب في اللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

وأكدت التقارير أن رغبة "مبابي" بالانتقال لصفوف ريال مدريد لن تكون كافية لاتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تجنب حضور اجتماع الفيفا أمس، لتجنب حدوث المزيد من الشائعات بشأن وجود اتفاق بين الريال والنادي الباريسي لرحيل النجم الفرنسي.

ويعلم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي، قرار مبابي بالرحيل عن النادي ولكن الأمر لن يكون سهلا، بالإضافة إلى انزعاج الخليفي من أزمات نيمار وقضية اللاعب المالي النظيف بالإضافة إلى النتائج السيئة للنادي الباريسي في أوروبا.

وأشارت تقارير أن هذا السيناريو يقرب مبابي من الريال ويجعله أكثر اقترابًا من شهر مضى، ولكن ستكون عملية مخاطرة، خاصة أن بيريز لا يريد الدخول في صدامات مع النادي الباريسي وينتظر تمهيد من اللاعب للرحيل.

ويتبقي فقط إرسال هذه الرغبة إلى الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي قام مبابي به مرتين بالفعل، ولكن مازال يحتاج إلى أمر أكثر قوة، بعدما فقد اللاعب الشاب التناغم الجيد مع توخيل.

- مفاجأة .. محمد صلاح يرفض عرضًا خياليًا من ريال مدريد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص مفاوضات ريال مدريد لضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الاسبانية إنّ ريال مدريد عرض 180 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 203 مليون يورو للتعاقد مع صلاح من ليفربول، إلا أنّ اللاعب المصري رفض الرحيل عن الريدز.

وأكدت الصحيفة أنّ النادي الملكي يرغب في الاستعانة بإمكانيات صلاح بعد حسم صفقة إيدين هازارد من تشيلسي والإعلان الرسمي عن ضم لوكا يوفيتش من فرانكفورت لتشكيل ثلاثي هجومي قوي.

وأوضحت الصحيفة إلى وجود منافسة من جانب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ للحصول على خدمات اللاعب.

- ثنائي ريال مدريد على رادار إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر ميلان ينوي التعاقد مع لاعبين جدد من ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت"، إن جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي الإنتر، وبييرو أوسيليو المدير الرياضي للنادي قد غادرا إلى ريال مدريد، بعد أسبوع واحد من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، للتفاوض مع ماركو أسينسيو وماتيو كوفاسيتش.

وينوي نادي إنتر ميلان إعادة بناء تشكيلة الفريق بشكل قوي خلال فترة الميركاتو الصيفي، وذلك بعد التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ويعتبر الثنائي ماركو أسينسيو وماتيو كوفاسيتش من الأسماء التي باتت خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان الجدل في السانتياجو برنابيو.

- نافاس يقترب من باريس سان جيرمان

يبدو أن الوسط الكروي سيكون على موعد مع صيف ساخن من التعاقدات، التي تقترب من عدد كبير من اللاعبين المرموقين وتبدو مبشرة بانقلابات عدة تخالف التوقعات.

ومؤخرا وضع باريس سان جرمان الفرنسي اسم كيلور نافاس على رأس اهتماماته، لتعويض رحيل حارسه الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون.

والأربعاء، أعلن نادي العاصمة الفرنسية، في بيان: "بعد تفكير طويل وهادئ، قرر باريس سان جرمان وجانلويجي بوفون عدم تجديد عقد حارس المرمى الأسطوري، الذي ينتهي في 30 يونيو".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن حارس النادي الملكي قد ينتقل إلى الدوري الفرنسي ابتداء من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن المفاوضات بين النادي الباريسي والمدريدي بدأت بالفعل.

وكان مدرب الريال، زين الدين زيدان، أخبر نافاس بالبدء في البحث عن فريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أصبح خارج مخططاته.

ومنذ رحيل الفرنسي زيدان عن رأس الجهاز الفني للريال، العام الماضي، وتعاقد إدارة "الميرينغي" مع كورتوا، فقد الحارس الكوستاريكي مركزه في تشكيلة الفريق الأساسية.

وفي حال نجح الانتقال، فسيكون ذلك بمثابة "الصفقة العكسية"، التي ينجزها مسؤولو سان جرمان، في وقت ما تزال إدارة الريال تتفاوض مع نظيرتها في باريس لإنجاح صفقتي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي لجلب اللاعبين من صفوف الأخير إلى معقلهم في "سانتياغو برنابيو"

- رسميا.. باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع هدف مدريد

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في مفاوضات رسمية مع كريستيان إريكسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت عدة تقارير صحفية بريطانية اليوم، أن سان جيرمان تقدم بعرض رسمي، للتعاقد مع اللاعب، حيث اشتمل عرض العملاق الفرنسي على رحيل لاعب الفريق الألماني جوليان دراكسلر إلى توتنهام الإنجليزي بالإضافة إلى مقابل مادي نظير السماح بالحصول على خدمات الدنماركي كرستيان إريكسن، بالموسم الجديد.

ويعد لاعب توتنهام، أحد أهم أهداف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، للظفر بإمكانياته خلال الصيف المقبل.

وأبدى لاعب وسط توتنهام، في أكثر من مناسبة من خلال تصريحات صحفية برغبته في الرحيل عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم المنصرم.

- صحيفة إسبانية تكشف عن سعر قميص هازارد الجديد في متجر ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تواجد قميص البلجيكي إيدين هازارد في متجر ريال مدريد الرسمي وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن قميص الملكي باسم هازارد والرقم 7 يُباع في متجر ريال مدريد الرسمي في مطار برشلونة الدولي.

وتابعت الصحيفة أنها تأكدت من صحة الصورة التي تم تداولها لتشيرت هازارد بألوان ريال مدريد بنفسها والقميص يُباع بمبلغ 147.95 يورو.