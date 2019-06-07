ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"بوتين" ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الصين إلى 108 مليار دولار

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:04 م
بوتين ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الصين إلى 108 مليار دولار
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements

كشف الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الجمعه، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا فوق التوقعات.

وقال بوتين، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سانبطرسبرغ، أن خطة روسيا والصين كانت تستهدف إيصال حجم التبادل التجاري بينهم إلى 100 مليار دولار، لكنه ارتفع فوق تلك التوقعات ليصل حاليًا إلى 108 مليار دولار.

وأضاف " بوتين" أن  حجم التبادل التجاري بين روسيا وامريكا ارتفع في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب ليصل  إلى 5 مليارات دولار، بعدما كان مترجعًا في عهد الرئيس السابق أوباما.

Advertisements
المزيد عن: روسيا امريكا الصين التبادل التجاري بين روسيا والصين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
2
x
20:15
0
العراق
سلوفاكيا
0
x
20:30
1
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
0
x
20:45
0
إيرلندا
السويد
1
x
20:45
0
مالطه
جزر فاوره
1
x
20:45
4
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
كولومبيا
0
x
15:30
1
أوكرانيا
مالي
2
x
18:30
2
إيطاليا