"بوتين" ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الصين إلى 108 مليار دولار

كشف الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الجمعه، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا فوق التوقعات.

وقال بوتين، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سانبطرسبرغ، أن خطة روسيا والصين كانت تستهدف إيصال حجم التبادل التجاري بينهم إلى 100 مليار دولار، لكنه ارتفع فوق تلك التوقعات ليصل حاليًا إلى 108 مليار دولار.

وأضاف " بوتين" أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وامريكا ارتفع في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب ليصل إلى 5 مليارات دولار، بعدما كان مترجعًا في عهد الرئيس السابق أوباما.