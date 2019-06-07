مودريتش: هذا العام كان كالحلم بالنسبة لي

أشار النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، إلى أن السنة الماضية كانت بمثابة الحلم بالنسبة له، حيث الفوز بالكثير من الألقاب ثم في النهاية الفوز بالكرة الذهبية وهذا يعني الكثير.





وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "عدنا إلى الحقيقة حيال الموسم المنقضي، لقد كان موسما كارثياً ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا الموسم، لم نكن نتوقع أن نقدم موسماً مثل هذا، المستوى كان ضعيفاً وسيئاً وجماهيرنا لا تستحق ذلك".





وبسؤواله عن تتويجه كأفضل لاعب في كرواتيا هذا الموسم للعام السابع على التوالي ؟ أجاب مودريتش: "هذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي، أتوجه بالشكر لكل من صوت لي للفوز بها وهم دائماً يدعمونني وهذا شرف لي".



